Сами не ожидали – продавцы о росте цен на продукты 

Цена на овощи за месяц выросла на 40-50 тенге.

Продавцы рассказали, почему дорожают продукты, передает Zakon.kz.

По информации КТК, в Уральске на рынках продается только местная картошка. Импортной, которую раньше привозили из России и дальнего зарубежья, здесь почти нет. А она могла бы составить конкуренцию продукции отечественных производителей. Килограммам картофеля стоит уже 220 тенге.

Продавцы говорят, спрос упал. Те, кто раньше запасался на зиму мешками, стали покупать значительно меньше. И неудивительно – цена на овощи за месяц выросла на 40-50 тенге.

Сейчас цены растут, очень сильно растут. Мы сами не ожидали таких цен. Месяц назад была, например, картошка 180, сейчас она уже 210-220, по-разному. Мы сами, конечно, не виноваты в этом, мы тоже удивляемся, нам тоже жалко людей, что закупаются по таким ценам. Вот капуста – цена опять растет, каждую неделю все больше и больше – на 10, на 20 тенге прибавляют они, – сказала продавец Ася Алиева.

Покупатели удивляются, местная продукция по логике должна быть доступной. А чиновники говорят: ничего удивительного. Один подорожавший продукт тянет за собой все остальные. Подыгрывает и погода.

Погодные условия текущего года для растениеводов оказались неблагоприятными. Сорокоградусная жара в мае, июле, августе отразилась на урожайности картофеля и овоще-бахчевых культур. Также удорожание стоимости удобрений и пестицидов оказалось отражено на себестоимости произведенной продукции, – рассказал замначальника Управления сельского хозяйства ЗКО Денис Умашев.

Например, в Петропавловке цены чуть ниже. Картофель – по 180, морковь – 220 тенге. Но и здесь стоимость меняется. Только за последнюю неделю прибавилось примерно 20 тенге. Торговцы говорят, дорожать будет и дальше. Все потому, что на главной овощной оптовке, где закупаются городские рынки, практически нет ни продавцов, ни товара. Местные овощеводы не скрывают: собрали урожай и положили в хранилища, ждут еще большей цены. А конкуренты с юга отказываются везти урожай на север. Говорят, им это совершенно невыгодно. Сильно сказались взлетевшие цены на топливо.

Раньше у нас, например, на большую машину – мы за 100 тысяч заезжали сюда, сейчас – 250 тысяч уходит. Привозим 10 тонн. Тогда нам 7-8 тенге на килограмм, сейчас 30 тенге на килограмм у нас сверху добавляется. Вот теперь считайте: люди брали по 100 тенге, сейчас 150 скажете, они скажут: "О, дорого!". Вот так все стоит. И там стоит, и здесь стоит. И торговли нет, – рассказал продавец Тахир Нуралиев.

По данным Бюро нацстатистики, в среднем по стране с начала года морковь подорожала на 45%, картофель – почти на 40% и лук – на 11%.

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