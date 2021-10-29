На Земле наступит невыносимая жара – климатологи

Экстремальные скачки температуры будут происходить гораздо чаще.

Директор института Пьера-Симона Лапласа Вотар предупредил о надвигающейся тепловой волне на Землю, которая спровоцирует глобальное потепление, передает Zakon.kz.

По словам ученых, условия жизни на Земле станут невыносимыми, пишет Phys.org.

Жители территорий от Долины Смерти в США до Ближнего Востока и от Индии до Сахары уже ощущают неудобства из-за изменений климата. Если люди не примут никаких мер, ситуация усугубится, наступит невыносимая жара, – цитирует издание слова специалистов.

Как заявляет эксперт по климату Зик Хаусфазер, экстремальные скачки температуры будут происходить гораздо чаще. Он привел в пример Долину Смерти в Калифорнии, где столбики термометров летом 2021 года показывали 54,4 градуса по Цельсию.

Климатолог считает, что такие изменения климата приведут к засухам, лесным пожарам, штормам и наводнениям.

На Землю надвигается тепловая волна. Катаклизмы множатся, – подчеркнул директор института Пьера-Симона Лапласа Робер Вотар.

По мнению ученых, планета переступила порог, при котором небольшое потепление может повлечь за собой экстремальный рост температур.

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