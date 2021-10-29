Недовесов сыграет в полуфинале Челленджера во Франции

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Спортсмены сыграют против французских теннисистов Садио Думбия и Фабьен Ребуль.
Казахстанский теннисист Александр Недовесов вышел в 1/2 финала парного разряда на турнире в Бресте, сообщает Zakon.kz.
В четвертьфинале Челленджера на кортах французского Бреста Александр в дуэте с Денисом Молчановым из Украины обыграли португальских спортсменов Фредерико Феррейра Сильва и Жоао Соузы – 6:2, 5:7, 11:9, передает пресс-служба ФТК.
Матч длился 1 час и 16 минут. Казахстанско-украинский дуэт сделал пять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейка.
В полуфинале Александр и Денис сыграют против французских теннисистов Садио Думбия и Фабьен Ребуль.
Куандык Шынасилов
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