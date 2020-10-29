Новые подходы развития экотуризма в Центральной Азии обсудили на EXPO-2020

Организатором мероприятия выступила Ассоциация экологического туризма "Елiм-ай" совместно с АО "НК "Kazakh Tourism".

Международные фонды развития устойчивого туризма, представители государства и бизнеса намерены объединить усилия и разработать единую стратегию продвижения устойчивого туризма в Центральной Азии. Подходы дальнейшего развития экотуризма и лучшие мировые практики были презентованы в ходе панельной сессии "Экотуризм на пути в Центральную Азию".

Ряд соответствующих договоренностей закреплен в рамках подписанных соглашений о сотрудничестве.

Организатором мероприятия выступила Ассоциация экологического туризма "Елiм-ай" совместно с АО "НК "Kazakh Tourism".

Согласно данным Международного общества экотуризма, с начала 90-х годов темпы роста экотуризма составляют 20-34% в год. В ближайшем будущем данный сегмент туризма может занять 25% в общем объеме всего мирового туристского рынка.

Экотуризм одно из приоритетных направлений Казахстана. Только за последние два года национальные парки страны посетило более двух миллионов туристов. Для Казахстана определение "экотуризм" – это в первую очередь помощь местного населения улучшить их условия жизни путем извлечения выгоды от развития экотуризма, – отметил член правления АО "НК "Kazakh Tourism" Кайрат Садвакасов.

Новая казахстанская ассоциация экологического туризма "Елiм-ай" придерживается данного определения "экотуризм" и крайне обеспокоена ситуацией с уничтожением живой природы. Своей миссией ассоциация видит сделать экотуризм в Казахстане и странах Центральной Азии "безопасным для природы и туриста".

По мнению основателя и главы ассоциации Самал Ибраевой пандемия привела к росту интереса населения к внутреннему туризму и в то же время, пандемия показала, насколько хрупки наши отношения с природой.

Глава ассоциации призвала участников к совместному сотрудничеству и сообщила, что организацией готовится комплекс мер, направленный на развитие туризма, в основе которого сохранение биоразнообразия республики. В частности, ассоциация намерена организовать работу по внедрению единого стандарта управления и проведения общественного мониторинга за работой нацпарков, развивавать волонтерские движения в нацпарках.

В наших планах также – развитие экохаба с привлечением экспертов отрасли и ученых. В ближайшей перспективе мы намерены приступить к разработке единой политики в сфере экотуризма, сформировать стратегию развития устойчивого туризма, – отметила Самал Ибраева.

Данная работа будет проходить совместно с экологами, экоактивистами, государственными организациями и бизнесом.

В частности, в ходе сессии были обсуждены совместные мероприятия ассоциации экотуризма "Елiм-ай" и международного фонда "Snow Leopard Foundation". Генеральный директор фонда Арман Кашкинбеков подчеркнул важность охраны снежного барса, представляющего ценность для сохранения биоразнообразия Казахстана.

По мнению главы французско-кыргызской ассоциации экотуризма Филиппа Буазо, экотуризм в Центральной Азии может развиваться, но устойчивость и эффективность его развития будут зависеть от способности и воли всех заинтересованных сторон.

Важность сохранения дикой природы и коллаборации Центральной Азии и всего мирового сообщества в вопросах развития экотуризма также отметил исполнительный директор международной ассоциации экотуризма (TIES) Джон Бруно. Сегодня ассоциация объединяет более 180 стран и придерживается целей в области устойчивого развития, разработанных Генеральной Ассамблеей ООН. По его словам, внимание всего мира сегодня сосредоточено на быстром развитии экотуризма, темпы которого доминируют в общей структуре развития туристской отрасли.

В тоже время, мировой опыт показывает, что без государственной поддержки, объединения усилий экологов, медиа и всех заинтересованных сторон, экотуризм не получит должного развития, – отмечает Джон Бруно.

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