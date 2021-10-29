Алия Юсупова: Юные гимнастки выступили достойно на чемпионате мира

28 октября завершились выступления спортсменок в личном многоборье.

В Японии продолжается мировое первенство по художественной гимнастике, сообщает Zakon.kz.

28 октября завершились выступления спортсменок в личном многоборье, две казахстанские участницы Эльжана Таниева и Дильназ Байленова не смогли войти в список 18-ти лучших гимнасток, которые дальше продолжат розыгрыш медалей.

"На это есть свои объективные причины" – высказалась о выступлении отечественных гимнасток в Японии тренер сборной Казахстана Алия Юсупова.

Это первый чемпионат мира для девочек, думаю, 21 место для Эльжаны неплохой результат для дебюта на мировом первенстве. А 31 позиция Дильназ, это отдельная тема. Она вообще не готовилась к Японии, морально не готова была, заменила второго номера сборной Сабину Бакатову только перед стартом чемпионата мира. Дильназ заменила травмированную Бакатову, и ее 31 место – это приличный показатель для третьего номера команды. 29 октября пройдет выступление казахстанской команды в групповых упражнениях. Здесь что-то сказать очень сложно, так как было много форс-мажоров перед чемпионатом мира. Состав команды постоянно меняется из-за травм и ковидной ситуации. Много стартов пропустили, в том числе и чемпионат Азии, никуда не выезжали, могу сказать – состав не обкатанный. Но я верю в девочек, что они соберутся, и покажут все свое мастерство. Алия Юсупова

В групповых упражнениях выступят Айдана Шаяхметова, Даяна Шаяхметова, Милана Будник, Алина Чернышева, Айсулу Мырзагалиева, Сагина Муратова.

Куандык Шынасилов

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