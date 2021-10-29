Три человека доставлены в больницу.

На трассе Самара – Шымкент произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, передает Zakon.kz.

Водитель автомашины Toyota Land Cruiser Prado, 47-летняя женщина, двигаясь со стороны города Актобе в направлении поселка Карабутак, на 937 км автодороги Самара – Шымкент вблизи поселка Белкопа допустила столкновение с автомашиной марки "ГАЗ-53", – сообщили в ДП Актюбинской области.

В результате ДТП водитель автомашины Toyota Land Cruiser Prado от полученных травм скончалась на месте ДТП.

48-летний супруг погибшей, водитель и пассажир автомашины "ГАЗ-53" госпитализированы в больницу.

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