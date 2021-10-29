Как не ошибиться в выборе надежной компании

Очень важно, чтобы у компании были реальные отзывы клиентов.

Чтобы заработать на финансовом рынке важно правильно выбрать партнера - компанию, которая предоставит доступ к рынку. Как же не ошибиться в выборе?

Для этого стоит учитывать ряд важных критериев, которые позволят остановить свой выбор на наиболее подходящем вам варианте.

Длительная история работы на рынке

Очень важным критерием при выборе компании является длительная история работы. Лучше всего проверить, сколько лет работает та или иная компания, прежде чем доверить ей свои средства. Сделать это можно разными способами. Например, проверив отзывы в интернете или публикации в СМИ, чем более давние упоминания компании вы найдете, тем длительнее существует компания. Кроме того можно проверить возраст сайта компании - для этого существует множество разнообразных сервисов.

Наличие положительных отзывов

Очень важно, чтобы у компании были реальные отзывы клиентов. Следует обратить внимание на то, как клиенты выбранной вами компании описывают свой опыт работы с ней, общение со службой поддержки, удобство зачисления и снятия средств, а также другие важные аспекты работы.

Широкая география обслуживания клиентов

Так же очень важно, чтобы компания имела широкую географию присутствия. Наличие офиса в вашем городе - это не только удобно, но и дает возможность оценить уровень компании. Если офис компании, которую вы хотите выбрать, находится недалеко от вас - не поленитесь, посетите его, поговорите с менеджерами и оцените уровень работы.

Наличие своей торговой платформы

Сегодня большинство компаний пользуются примерно одними и теми же торговыми платформами, через которые торгую их клиенты. Наличие своего собственного торгового терминала говорит о высоком уровне компании и ее стабильности, ведь только наиболее крупные компании могут потратить достаточно большое количество ресурсов на разработку и поддержку своего собственного торгового терминала.

Удобство торговой платформы

Помимо наличия своей торговой платформы очень важно, чтобы эта платформа была удобной для использования. При выборе стоит обратить внимание на то, чтобы платформа не была запутанной и все действия совершались в несколько кликов. Помимо удобного интерфейса платформа должна предоставлять доступ к широкому спектру торговых активов, а также инструментам для проведения анализа рынка.

Поддержка клиентов

У начинающих трейдеров может возникнуть большое количество различных вопросов. Поэтому одним из важных критериев выбора компании является наличие службы поддержки, которая может оперативно ответить на вопрос или решить возникающую проблему.

Возможность пройти обучение

Еще одним важным моментом, на который стоит обратить внимание при выборе компании , является возможность пройти обучение, чтобы освоить торговлю на финансовом рынке. Крупные компании обычно предоставляют подобную опцию бесплатно, а также дают возможность попробовать свои силы на демо-счете. Это позволяет научиться торговать на финансовом рынке без риска потери своих средств.

Какую компанию выбрать?

Одной из компаний, которая может стать надежным партнером как для начинающих, так и для опытных трейдеров является Forex Club. Эта компания с 1997 года помогает трейдерам по всему миру зарабатывать на финансовых рынках. В Казахстане у компании более 10-ти офисов, в том числе и в Алматы, Нур-Султан, Шымкенте и других городах.

Компания разработала свою собственную торговую платформу - Libertex, которая дает возможность совершать сделки более чем с 250 различными финансовыми инструментами, включая валюты. Платформа доступна как с компьютера, так и с мобильного телефона, а все операции можно совершить буквально в несколько кликов. Для анализа рынка в Libertex встроены инструменты технического анализа, а также лента финансовых новостей.

Освоить основы трейдинга можно, пройдя встроенный в Libertex бесплатный обучающий видео-курс, а также потренировавшись на бесплатном демо-счете с 50 000 долларов. Если же у вас возникнут вопросы, то служба поддержки Forex Club готова отвечать на ваши вопросы в режиме 24/7.

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