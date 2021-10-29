Экс-аким Павлодарской области Булат Бакауов отозвал ходатайство об УДО

В итоге ходатайство было возвращено Бакауову.

Осужденный экс-аким Павлодарской области Булат Бакауов отозвал свое ходатайство об условно-досрочном освобождении, передает Zakon.kz.

В суд № 2 города Павлодар поступило ходатайство осужденного Булата Бакауова об условно-досрочном освобождении. 29 октября до начала судебного заседания ходатайство отозвано заявителем, – говорится в сообщении суда.

В итоге ходатайство было возвращено Бакауову.

В январе 2020 года сотрудники Комитета национальной безопасности задержали Булата Бакауова. Его арестовали на два месяца по обвинению в превышении полномочий.

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Выяснилось, что Бакауов узнал, что на предприятии AksuTransLogistic, которое принадлежит его родственнику, нашли нарушения налогового законодательства на сумму свыше 200 млн тенге. Бывший аким потребовал у должностных лиц ДГД скрыть истинные результаты налоговой проверки и уменьшить сумму доначислений до чуть более 3 млн тенге.

В мае прошлого года его приговорили к 3,5 года ограничения свободы.

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