Перепись населения – алматинцев стало больше

Опрошено более двух миллионов человек.

Озвучены первые результаты переписи населения в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Руководитель алматинского департамента Нацбюро статистики уточнил, что перепись прошли более двух миллионов человек.

На сегодняшний день самый высокий охват зафиксирован в Алматы. Наш город в разрезе регионов на первом месте по охвату жителей, прошедших перепись. Уже опрошены 2 188 603 респондента, что составляет 109,1%, – сообщил Айдар Абилдабеков.

В мегаполисе по состоянию на 1 августа 2021 года постоянно проживали 2 005 496 человек.

Промежуточные итоги онлайн-переписи и опроса показали, что число населения города увеличилось.

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Основной смысл переписи в том, что должен быть учтен каждый человек. От этого зависят жизненно важные решения, – добавил спикер.

По его словам, город разделен на 327 инструкторских и 2287 счетных участков.

Каждый счетный участок закреплен за одним интервьюером. По охвату жителей только онлайн-переписью лидирует Ауэзовский район – 41,79%. Самый низкий охват онлайн-переписью в Бостандыкском районе – 24,09%. По второму формату – офлайн-переписи – лидерами стали Наурызбайский, Жетысуский, Алатауский, Турксибский районы, охватившие более 80% жителей, – уточнил Абилдабеков.

Практически все районы города превысили текущую численность населения.

Основной этап Национальной переписи 2021 года проходит в Казахстане с 1 сентября по 30 октября. До 8 ноября по методологии предусмотрен контрольный обход.

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