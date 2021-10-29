Определились первые претенденты в призеры на Мемориале Дениса Тена

Стартовал Мемориал Дениса Тена в Нур-Султане.

На "Барыс Арене" в Нур-Султане стартовал традиционный Мемориал Дениса Тена, сообщает Zakon.kz.

После первого дня соревнований фигуристы завершили выступления с короткими программами.

У мужчин лидерство захватил россиянин Петр Гуменник, за ним идет его соотечественник Марк Кондратюк. На третьей строчке расположился представитель Эстонии Михаил Селевко.

Лучшим из казахстанских фигуристов выглядит Михаил Шайдоров, 17-летний алматинец закрывает топ-10 списка. Среди девушек положение после короткой программы выглядит следующим образом:

1. Виктория Сафронова (Беларусь)2. Анастасия Шаботова (Украина) 3. Екатерина Рябова (Азербайджан)8. Ясмин Текик (Казахстан)

Куандык Шынасилов

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