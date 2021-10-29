1,3 трлн тенге потратят на модернизацию сел

К 2025 году в сельской местности будет достигнута 100% обеспеченность услугами водоснабжения.

19 октября на заседании Правительства рассмотрен ход реализации проекта "Ауыл – Ел бесігі". С 27 октября по поручению премьер-министра Аскара Мамина руководители центральных государственных органов начали инспекционные поездки в регионы в рамках контроля над ходом модернизации инфраструктуры в сельских населенных пунктах, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане определено 3561 перспективное село (1173 опорных и 2388 спутниковых), где проживает 89% сельского населения.

За 2019-2021 годы по проекту "Ауыл – Ел бесігі", а также Дорожной карты занятости, программам "Нұрлы жол" и "Нұрлы жер" и за счет частных инвестиций на развитие сельских территорий было направлено 1,2 трлн тг. В сферах ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, культуры и спорта реализовано свыше 12 тыс. проектов, на стадии реализации 6,5 тыс. проектов, – говорится на сайте главы правительства.

На ближайшие четыре года увеличены объемы финансирования проекта "Ауыл – Ел бесігі" до 800 млрд тг, а с учетом всех источников на модернизацию сел запланировано 1,3 трлн тг.

К 2025 году в сельской местности будет достигнута 100% обеспеченность услугами водоснабжения, улучшено состояние 10 тыс. км внутрипоселковых дорог, построено и отремонтировано 12 тыс. км инженерных сетей, несколько тысяч объектов социальной инфраструктуры, модернизировано 5 тыс. сельских школ, – отмечено в публикации.

Кроме того, в сфере АПК будет реализовано около тысячи проектов на сумму 4,5 трлн тг. Производительность труда в сельском хозяйстве повысится в 2,5 раза, в два раза увеличится экспорт продукции АПК с доведением доли переработанной продукции до 70%. 1 млн сельских жителей повысят свои доходы, в сельском хозяйстве будут созданы 500 тыс. рабочих мест.

29 октября Мамин в ходе рабочей поездки проинспектировал реализацию проекта "Ауыл – Ел бесігі" в Акмолинской области.

Глава правительства посетил объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта, жизнеобеспечения и АПК в селе Астраханка Астраханского района и селе Бастау Атбасарского района.

В Акмолинской области определено 298 перспективных сельских населенных пунктов. В 2019-2021 гг. на модернизацию инфраструктуры сельских территорий региона выделено 70 млрд тг.

В рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" реализовано 88 проектов по ремонту и строительству объектов социальной инфраструктуры, ЖКХ, внутрипоселковых дорог, водопроводных сетей. Создано 1140 рабочих мест, в т.ч. 200 постоянных.

В текущем году по всем государственным программам идет реализация 203 проектов по развитию сельских населенных пунктов Акмолинской области на общую сумму 22,3 млрд тг. В 2022-2025 гг. на развитие сельских территорий региона запланировано выделение порядка 120 млрд тг. Аскар Мамин встретился с ветеранами труда и почетными жителями региона. Глава правительства отметил важность своевременной и качественной реализации проекта "Ауыл – Ел бесігі", что придаст новый импульс развитию сельских населенных пунктов.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание реализации проекта "Ауыл – Ел бесігі" и повышению качества жизни в сельских населенных пунктах. Члены правительства начали инспекционные поездки во все регионы страны по контролю за исполнением проекта "Ауыл – Ел бесігі" и других программ развития сельских территорий. Темпы реализации проектов по модернизации инфраструктуры в сельской местности находятся на особом контроле, – сказал Мамин.

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