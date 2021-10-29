Во сколько обойдется новый уровень цифровизации Казахстана

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Нацпроект имеет 10 направлений, 26 задач, 44 показателя и 211 мероприятий.
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на брифинге в СЦК озвучил бюджет Национального проекта "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций", передает корреспондент Zakon.kz.
Багдат Мусин отметил, что нацпроект имеет 10 направлений, 26 задач, 44 показателя и 211 мероприятий.
Для реализации нацпроекта будет направлено около 2,2 трлн тенге. Из них 1,4 трлн тенге – из госбюджета, 800 млрд тенге – из средств частных инвесторов, – отметил он.Министр при этом озвучил KPI нацпроекта:
В рамках реализации направления "Услуги за 5 минут" будет проведен цифровой реинжиниринг процессов и функций с последующим их выстраиванием в онлайн-формате. Это переход на проактивный формат оказания государственных услуг. Услуги, не требующие физического присутствия (переуступка прав, подписание некоторых видов договоров), будут безальтернативно оказываться в цифровом формате, – пояснил Мусин.
Для быстрого и качественного получения государственных услуг в ЦОНах будет проведена модернизация, включая внедрение видео-цон и онлайн-консультирование граждан.
Ранее на форуме Digital Bridge-2021 глава МЦРИАП рассказал, как изменится работа в ЦОНах.
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Мадина Мамырханова, Нур-Султан
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