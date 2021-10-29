Цистерны с дизтопливом горели в Жамбылской области

Информация о возгорании на территории Таразского филиала ТОО "Амангельдинский ГПЗ" поступила в 12:00 - акимат Жамбылского района.

В селе Аса Жамбылского района Жамбылской области вспыхнул пожар на газоперерабатывающем заводе, передает Zakon.kz.

Видеоролики с густым черным дымом опубликовали в Instagram-паблике.

В акимате Жамбылского района сообщили, что информация о возгорании на территории Таразского филиала ТОО "Амангельдинский ГПЗ" поступила в 12:00.

Установлено, что в указанное время произошло возгорание на участке блока компаундирования двух дизельных резервуаров объемом 240 куб. м. пресс-служба акимата Жамбылского района

В тушении пожара задействованы 21 единица техники и 75 человек личного состава ДЧС области.

Принятыми мерами пожар локализован в 12:54, жертв и пострадавших не имеется. Причина пожара устанавливается. пресс-служба акимата Жамбылского района

В ведомстве уточнили, что территорию завода оцепили, а работников предприятия эвакуировали.

Оцепление оставлено до исключения опасности. пресс-служба акимата Жамбылского района

В свою очередь в областном департаменте по ЧС сообщили, что пожар ликвидирован в 13:17.

Горели два резервуара с дизельным топливом общим объемом 480 куб. метров. Информации о жертвах и пострадавших нет. Предварительная причина – нарушение технологического процесса при перекачке нефтепродуктов (дизельное топливо). пресс-служба ДЧС Жамбылской области

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