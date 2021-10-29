Как Мусин устроил облаву на "коррупционщиков" в ЦОНе

После этого был ужесточен контроль в ЦОНах.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин инкогнито посетил специализированный ЦОН Нур-Султана и проверил работу его сотрудников, передает корреспондент Zakon.kz.

Если честно, выявились некоторые факты, так скажем, коррупционные проявления, потому что людям предоставлялась возможность, не проходя теоретические и практические экзамены, получить водительское удостоверение. Понятно, что таких случаев может быть не так много, но мы не знаем, сколько таких было. Я сам прошел всю процедуру и выявил, что в обход системы можно получить водительское удостоверение без сдачи экзаменов, – сказал Багдат Мусин на брифинге в СЦК.

Он отметил, что после этого был ужесточен контроль в ЦОНах. И уже 28 октября за весь день водительское удостоверение смогли получить только три человека.

На будущее мы извлекли урок, что будем устанавливать биометрическую идентификацию на входе на теоретические экзамены. Примерно то же самое будет при сдаче практических экзаменов. Я думаю, что население должно понимать, что упрощение госуслуг делалось не для того, чтобы по WhatsApp получить водительское удостоверение или пройти техосмотр. Мы эти задачи должны решать с помощью цифровой трансформации, но понятно, что она не должна привести к каким-то казусам. Не подтвердив навыки, выезжать на дорогу опасно для других людей и своей жизни, – добавил министр.

По его словам, совместно с МВД планируется и дальше ужесточать требования по сдаче теоретических и практических экзаменов для получения водительских удостоверений.

Читайте также:

Во сколько обойдется новый уровень цифровизации Казахстана

Министр продолжит проверять ЦОНы инкогнито.

Ранее глава Минцифровизации рассказал, что персональные данные казахстанцев будут надежно защищены, в том числе и от сотрудников ЦОНов.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!