Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

UFC 267 отменил бой по вине Дамира Исмагулова

Фото: instagram/aralas_zhekp... 29 октября 2021, 14:23

Соперником Дамира Исмагулова был Магомед Мустафаев.

Российский боец Дамир Исмагулов за день до боя не смог пройти взвешивание в UFC, сообщает Zakon.kz.

Дамир Исмагулов не смог уложиться в лимит легкого дивизиона, который составляет 70,3 килограмма, показав на весах 74,16. Данный показатель превышает стандарт почти на четыре килограмма.

Поединок должен был пройти на турнире UFC 267 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Соперником Дамира был другой россиянин – Магомед Мустафаев.

Куандык Шынасилов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ