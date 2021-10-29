UFC 267 отменил бой по вине Дамира Исмагулова

Соперником Дамира Исмагулова был Магомед Мустафаев.

Российский боец Дамир Исмагулов за день до боя не смог пройти взвешивание в UFC, сообщает Zakon.kz.

Дамир Исмагулов не смог уложиться в лимит легкого дивизиона, который составляет 70,3 килограмма, показав на весах 74,16. Данный показатель превышает стандарт почти на четыре килограмма.

Поединок должен был пройти на турнире UFC 267 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Соперником Дамира был другой россиянин – Магомед Мустафаев.

Куандык Шынасилов

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