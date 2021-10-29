Концепцию развития физкультуры и спорта разработали в Казахстане

Ее реализация предусмотрена до 2025 года.

Министерство культуры и спорта подготовило проект указа Президента РК "Об утверждении Концепции развития физической культуры и спорта Республики Казахстан до 2025 года", сообщает Zakon.kz.

Концепция призвана определить стратегические цели и задачи государственной политики, а также механизмы их реализации с учетом актуальных задач развития отрасли.

В настоящее время министерством ведется работа по разработке Консультативного документа регуляторной политики и Концепции проекта закона, которым предусматривается наделение компетенцией уполномоченный орган в области физической культуры и спорта контрольно-надзорными функциями в части контроля работы местных исполнительных органов за:

распределением бюджетных денежных средств по видам спорта по результатам ранжирования видов спорта; достоверность предоставления ведомственного отчета 1-ФК; размещение государственного спортивного заказа в спортивных секциях для детей и юношества и их функционирования; исключения спортивных организаций из списка объектов, подлежащих оптимизации, а также из списка приватизации на законодательном уровне.

Кроме того, предусматривается наделить местные исполнительные органы компетенцией по осуществлению контроля за размещением государственного спортивного заказа в спортивных секциях для детей и юношества.

Также в концепции представлено видение развития физической культуры и спорта.

Масштаб поставленной цели предполагает решение следующих основных задач:

формирование на основе межведомственного подхода общенациональной системы физкультурно-спортивного воспитания населения, отвечающей актуальным задачам по продвижению ценностей общенациональной патриотической идеи "Мәңгілік Ел";

активное вовлечение граждан в спортивную жизнь страны, независимо от возраста и социального статуса;

повышение конкурентоспособности отечественного спорта на международной арене, поддержка региональных спортивных сообществ, формирование общенациональных спортивных брендов;

расширение спектра информационной работы с целью популяризации спорта и спортивного образа жизни среди широких слоев населения;

расширение рынка доступных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг через развитие сети спортивной инфраструктуры и клубов по видам спорта;

реализация идеи общенационального патриотизма, через возрождение и развитие национальных видов спорта.

Министерством совместно с местными исполнительными органами будет проводиться работа по пропаганде здорового образа жизни. Предполагается внедрение и закрепление в жизни общества физической культуры и спорта, формирование у населения стремления к здоровому образу жизни через занятия физической культурой и спортом, предусматриваются меры по развитию физической культуры и массового спорта среди всех возрастных групп населения и по максимальной доступности спортивной инфраструктуры для детей, – говорится в документе.

Предполагается, что дальнейшее развитие физической культуры и спорта среди населения будет реализовываться путем массового охвата населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Предусматривается обратить особое внимание на развитие спортивного потенциала детей, занимающихся в секциях, детско-юношеским спортом.

Не секрет, что состояние и развитие спорта зависят от наличия необходимой спортивной инфраструктуры. Анализ, проведенный министерством, показал, что на сегодняшний день необходимо строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с качественным инвентарем и современным оборудованием как в областных центрах, так и в сельских населенных пунктах, – отмечается в документе.

Вместе с тем до 2025 года план по устранению дефицита спортивных объектов будет реализован в соответствии с национальным проектом "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация", планом развития региона до 2025 года в соответствии с показателем обеспеченности населения спортивной инфраструктурой путем увеличения количества спортивных сооружений, в том числе стадионов, физкультурно-оздоровительных комплексов, плавательных бассейнов.

В результате реализации предусмотренных мероприятий в 2025 году будет достигнут следующий результат: увеличена средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек с 46% до 53%.

Кроме того, предусматривается наделить местные исполнительные органы компетенцией по осуществлению контроля за размещением государственного спортивного заказа в спортивных секциях для детей и юношества, исключение спортивных организаций из списка объектов, подлежащих оптимизации, а также из списка приватизации.

Для эффективной работы по подготовке спортивного резерва страны в 2022 году предусмотрена разработка Концепции по развитию детско-юношеского спорта.

Также предусматривается развитие национальных видов спорта.

За период независимости Казахстана активное развитие получили более 20-ти национальных видов спорта. Среди них увеличилось количество занимающихся қазақ күресі, тоғызқұмалақ, асық ату, құсбегілік, көкпар, аударыспақ, теңге ілу, жамбы ату, разновидностями национальных видов конных скачек, – говорится в концепции.

По итогам 2020 года количество занимающихся национальными видами спорта составило 432,4 тысячи человек, в 2019 году – 399,3 тысячи, в 2018 году – 375,9 тысячи занимающихся. Таким образом, наблюдается увеличение количества занимающихся национальными видами спорта на 56 500 человек.

Сегодня в республике по национальным видам спорта функционируют 8 спортивных клубов и 13 спортивных школ.

Достижение цели концепции будет измеряться следующими целевыми индикаторами:

доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом, независимо от возраста – до 50%; доля выпускников республиканских специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва, выполнивших нормативы кандидатов в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса от общей численности выпускников, – до 91,0%; доля тренерско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по профильному образованию, – до 56,6 %; количество завоеванных медалей в официальных спортивных мероприятиях: чемпионатах мира, Кубках мира, чемпионатах Азии и на международных турнирах – не менее 500 медалей.

Совместно с концепцией также разработан план действий по ее реализации до 2025 года.

Посмотреть документы можно на сайте "Открытые НПА", где они размещены для публичного обсуждения до 12 ноября.

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