Озвучены последние данные по переписи населения в Казахстане

Самый высокий охват переписью населения зафиксирован в городе Алматы.

По состоянию на 29 октября переписью населения охвачены 19 112 653 человека в стране, передает Zakon.kz.

Об этом стало известно на заседании комиссии по переписи населения страны, которое прошло в правительстве под председательством первого заместителя премьер-министра РК Алихана Смаилова.

Помимо постоянно проживающих граждан, переписываются и временно отсутствующее в стране население (дипломаты, студенты, туристы), и находящиеся в нашей стране иностранцы, лица без гражданства и беженцы, – отмечается в информации пресс-службы правительства РК.

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Самый высокий охват зафиксирован в городе Алматы. По состоянию на 1 августа в мегаполисе постоянно проживало 2 005 496 человек. По промежуточным итогам онлайн-переписи и опроса интервьюерами на данный момент цифра составляет 2 188 603 человек.

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Работа по опросу населения в рамках переписи продолжается.

Также в регионах лидируют по переписи Жамбылская, Алматинская, Актюбинская, Туркестанская, Восточно-Казахстанская области и город Шымкент.

Видим, что динамика по стране неплохая. Но работа не завершена, выполнить задачу по 100% охвату есть все возможности, – отметил Смаилов.

Основной этап Национальной переписи 2021 года проходит в Казахстане с 1 сентября по 30 октября. До 8 ноября по методологии предусмотрен контрольный обход.

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