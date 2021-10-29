KPI для цифровых вице-министров: что изменится в их работе

27 октября Касым-Жомарт Токаев подверг критике работу вице-министров, ответственных за цифровизацию.

Зачем вводить KPI для вице-министров, рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, вице-министры по цифровизации в некоторых ведомствах превратились в заместителей по информационным технологиям и занимались не соответствующей им работой.

Они покупали компьютерную технику, писали технические спецификации для закупа серверов. Если что-то с интернетом у руководства не так, то вся эта обеспечивающая роль была на плечах вице-министра по цифровизации. На самом деле вице-министр по цифровизации должен заниматься продвижением цифровой трансформации, – сказал Багдат Мусин на брифинге в СЦК.

Он объяснил разницу между работой по автоматизации и цифровой трансформации.

Автоматизацией мы занимались, когда нам давали методологические задачи. Например, выдача лицензий или права на недропользование. Это право было описано в законодательных актах и в соответствующих инструкциях. Курирующий отраслевой вице-министр или отраслевой департамент описывал, что ему нужно автоматизировать, а потом IT-специалисты брали это на вооружение и автоматизировали эти процессы. Мы исходили из действующих нормативно-правовых актов, занимались автоматизацией бизнес-процессов, – пояснил глава Минцифровизации.

К примеру, благодаря работе с банками, появились онлайн-сервисы по продаже авто и их регистрации. По словам министра, все это и есть цифровая трансформация. Так, на сегодняшний день уже 36% автомобилей переоформляют онлайн, люди не ходят в ЦОНы.

Или же людям с ограниченными возможностями, чтобы получить инвалидность, нужно было посетить как минимум четыре места. Теперь человек идет только один раз в поликлинику, медработники заносят все данные в базу, а дальше процесс проходит онлайн.

Цифровая трансформация в этом и заключается, чтобы пересмотреть все процессы. Не автоматизировать то, что сегодня есть. Этого ждет и президент, чтобы каждый вице-министр по цифровизации вникал в отрасль и предлагал инновации, которые помогут трансформировать и изменить текущую ситуацию с коррупционными проявлениями и рисками. KPI будет исходить именно из нашего национального проекта. Мы все разложим и выставим перед каждым вице-министром, – заключил Мусин.

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27 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подверг критике работу вице-министров, ответственных за цифровизацию. Глава государства поручил до конца года разработать KPI для каждого цифрового вице-министра.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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