Казахстанские сурдо-дзюдоисты отличились на чемпионате мира

Казахстан выставил 14 дзюдоистов на соревнования.

Во французском городе Версаль проходит Чемпионат мира по дзюдо среди спортсменов с нарушением органов слуха, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская делегация под руководством старших тренеров Болата Даниярова и Самата Апакова выставила на эти соревнования 14 дзюдоистов. Отечественные сурдо-дзюдоисты в первый же день чемпионата отметились призовыми местами.

Алдибек Нурмухамед в весовой категории до 60 кг завоевал "бронзу". Его достижение повторил другой член сборной – Шаяхмет Канапьянов, занявший 3-е место в весе до 70 кг.

Согласно программе, 29 октября пройдут схватки в следующих весовых категориях:

Женщины: -63 кг, -70 кг, -78 кг, +78 кг.

Мужчины: -81 кг, -90 кг, -100 кг, +100 кг.

А 30 октября состоятся соревнования по программе "Ката".

Куандык Шынасилов

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