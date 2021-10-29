В Алматы обсудили проект Концепции антикоррупционной политики

В завершении участники круглого стола поделились идеями.

На площадке "Алматы-Адалдық алаңы" состоялся круглый стол по обсуждению проекта Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы.

В его работе приняли участие представители проектного офиса "Алматы-Адалдық алаңы", Антикоррупционной службы Алматы и лидеры общественного мнения.

В ходе обсуждения презентован проект Концепции и разъяснены основные положения стратегического документа.

Так, руководителем проектного офиса "Алматы-Адалдық алаңы" Айнур Сабитовой главный акцент сделан на пятый раздел Концепции – "Основные принципы и подходы развития антикоррупционной политики", куда входят вопросы формирования добропорядочного общества и вовлечение гражданского общества в противодействие коррупции.

Посредством объединения усилий всего общества мы сможем сформировать высокую антикоррупционную культуру граждан. В обществе должен главенствовать принцип нулевой терпимости коррупции. Это отражается в изменении сознания и моральных устоев, формировании антикоррупционного иммунитета граждан, – отметила Сабитова.

В завершение участники круглого стола поделились своим мнением и идеями по вопросам реализации данного стратегического документа.

Айнур Сабитова обратилась к общественности города, что все рекомендации и предложения можно отправить на сайт.

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