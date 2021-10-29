Туман накроет несколько областей Казахстана 

Прогноз погоды на 30 октября.

Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана 30 октября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области на западе, севере ночью и утром ожидается туман.

На северо-востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный, на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью ожидается гололед. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью – туман.

Ночью и утром на западе и на севере Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром – туман.

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