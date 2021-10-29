Кого и как ищут в соцсетях вербовщики

Вас должны насторожить назойливые звонки, письма, сообщения с предложением прийти на какие-то занятия тренинги.

В социальных сетях вербовщики, как правило, ищут одиноких или несчастных людей, которые пережили какую-то трагедию и которые делятся своими страданиями и тревогами в интернете в надежде найти там поддержку и понимание. Как отличить вербовщиков и не попасть на их уловки, рассказывают специалисты Управления по делам религий города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Малик Т. был осужден на восемь лет за подготовку теракта в здании органа внутренних дел Актюбинской области вместе с группой террористов. Их задержали и судили. Каждый получил большой тюремный срок.

Взрывчатые вещества мы делали сами, – вспоминает Малик. – Инструкции брали в интернете. Другое оружие найти было не так трудно. Если связаться с преступным миром один раз, он сам тебя затягивает. Мне говорили, что я неправильный мусульманин, и называли грехом то, что я работаю не на "исламское государство". Показывали видео войны в Афганистане и Палестине. Говорили, что это и есть истинный джихад. Думая, что участие в такой войне является для нас священным долгом, мы не раз пытались выехать из страны, но у нас не получалось.

Малик рос в благополучной семье. Отец работал в государственной структуре, мать была учительницей.

У Малика юридическое образование. Он успешно сдал все экзамены на госслужбу корпуса Б и устроился на работу в суд. Но завербованный деструктивным религиозным течением Малик вскоре бросил работу.

Потом отрекся и от семьи. Наставники его учили, что работать и жить с теми, кто не читает намаз, это "тагут", что в переводе с арабского языка означает "покровительство неверующих". Теперь он отбывает срок на нарах.

В наше время легко попасть в деструктивные религиозные секты, легко оказаться под влиянием радикальных сил. Особенно на это действует интернет, где существуют различные способы вербовки граждан. Это и создание специализированных сайтов, социальных сетей и сайтов блогеров, это и таргет-реклама, и использование мессенджеров... Как в этом потоке отличить контент сайтов деструктивных религиозных сект?

Как поясняют специалисты и эксперты Управления по делам религий г. Алматы, такой контент включает в себя элементы язычества, использование терминов "энергетика вселенной", "энергия космоса", "логос" и так далее. Материалы ставят под сомнение устои морали, традиционные ценности, формируется иррациональное восприятие действительности и мира, адептам внушается мысль, что жизнь человека не принадлежит ему, судьба его – не в его руках.

В социальных сетях вербовщики, как правило, ищут одиноких людей, которые делятся там своими переживаниями и тревогами, а также людей, переживших какую-то трагедию и которые о своих страданиях пишут в соцсетях, ищут поддержки и понимания.

Кроме того, объектами вербовщиков является молодежь, интересующаяся эзотерическими течениями, представители таких молодежных субкультур, как готы, и так далее.

В этот же список можно внести несчастливых людей, которым жизнь не приносит удовольствия, которые находятся в депрессивном состоянии.

Чтобы не попасть под влияние радикальных и деструктивных сил, надо быть разборчивым, уметь анализировать и понимать то, что происходит с вами и вокруг вас, разбираться в людях и во всевозможных тренингах, которых сегодня в огромном количестве предлагают в соцсетях и интернете.

На что, к примеру, следует обратить внимание, если вы решили посетить сомнительные тренинги?

В первую очередь, на информацию. Она может быть взята из интернета и других открытых источников. Но более глубоких знаний на тренинге не дадут.

На способ преподнесения материала. Профессиональный лектор подает информацию аудитории систематизировано, такой подход позволяет лучше усвоить материал. Если ощущается хаос в голове, то есть основания усомниться в тренинге.

На личный опыт тренера. Человек, который работал в той сфере, где считает себя гуру, должен чаще приводить примеры из личного опыта.

Должны насторожить назойливые звонки, письма, сообщения с предложением прийти на следующие занятия.

В целом вербовка в Сети сводится к следующим признакам, которые должны вас насторожить.

- Кто-то, кого вы раньше не знали, появляется и пишет вам сообщения в соцсетях или мессенджерах, интересуется вашими проблемами и настойчиво предлагает помощь;

- вы видите ссылки на сайты и сообщения, которые призваны вас запугать. Это могут быть заявления о грядущем конце света или возмездии за ваши грехи, грехи неверных и так далее. Далее организация предлагает "спасение";

- вам дают часть некой загадочной информации, которая может помочь вам, спасти вас, и приглашают на встречу в офлайн-режиме;

- вас атакует таргетированная реклама какой-то незнакомой вам организации с удивительными примерами людей, которым она помогла;

- в сети появляется некий друг, который готов вас "учить", но эти знания не дают вам ничего по существу, лишь запутывают и запугивают вас;

- "дружба" постепенно перетекает в повиновение и вам предлагают оказать финансовую помощь участникам группы или выполнить "задание".

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