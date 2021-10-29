Станет ли "Тобол" чемпионом Казахстана – мнения футбольных специалистов

Судьба золотых медалей республиканского первенства решится в последнем 26 туре.

30 октября заканчивается Чемпионат Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

Судьба золотых медалей республиканского первенства решится в последнем 26 туре. На титул лучшего клуба страны претендуют два клуба – костанайский "Тобол" и "Астана" из Нур-Султана. На данный момент команды разделяют только два очка, и все станет известно после завершения матчей "Акжайык" – "Тобол" и "Астана" – "Туран". Естественно, болельщики, букмекеры и специалисты с нетерпением ждут начала данных матчей. Обе встречи начинаются в одинаковое время: в 15:00 по времени Нур-Султана. О своих предматчевых раскладах и прогнозах рассказали отечественные специалисты футбола.

Куралбек Ордабаев (легендарный вратарь ФК "Кайрат"):

На мой взгляд, костанайцы в хорошем боевом настрое, и команда укомплектована хорошими игроками, скорее, они не упустят своего шанса поменять серебряные медали 2020 года на золотые нынешнего сезона. Очень грамотная команда, которая долгие годы всегда входит в список призеров республиканского чемпионата. Мой прогноз на матч – 2:1 или 1:0 в пользу "Тобола".

Булат Есмагамбетов (ветеран казахстанского футбола):

"Тобол" с первых туров нынешнего чемпионата был во главе турнирной таблицы, и это доказывал своей игрой. Он в начале сезона в Туркестане завоевал Суперкубок, обыграв постоянных лидеров казахстанского футбола – "Кайрат" и "Астану". Команда практически стабильно играла на протяжении всего сезона, не теряя очки. И футболисты собрались в данном коллективе неслабые, по каждой позиции достаточно хороший игрок. К тому же команду тренирует казахстанский специалист Александр Москаленко, очень грамотный тренер. Ну и самое главное, последняя игра столичных футболистов в Алматы, поражение "Кайрата" дают уверенность костанайскому клубу. Вряд ли они упустят свою возможность надеть "золото" снова, спустя 11 лет. На мой взгляд, "Тобол" уверенно обыграет уральцев с разницей в два мяча.

Вахид Масудов (тренер, ветеран ФК "Кайрат"):

"Тобол" – самый стабильный коллектив нынешнего чемпионата, который не терял нужных очков с середнячками. Он заслуживает чемпионства этого года. Команду поддерживает руководство области, по всем позициям грамотные футболисты, никаких срывов на протяжении чемпионата не было. Скорее, "Тобол" возьмет необходимые очки на выезде в Уральске. Костанайцы на самом деле заслужили титул лучшей команды Казахстана.

Куандык Шынасилов

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