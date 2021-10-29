Курсы валют на выходные дни

Курс доллара немного снизился.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17.00 средневзвешенный курс доллара составил 427,15 тенге (-0,44), передает Zakon.kz.

Объем торгов – 135,4 млн долларов.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,0758 тенге (+0,0187).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 426,9-428,3 тенге, евро – 497,3-499,3 тенге, рос. рубль – 6,03-6,09 тенге.

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