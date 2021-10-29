Как распознать инсульт, рассказала специалист

Для определения инсульта есть несложная технология.

Как распознать инсульт и на что обратить внимание в первую очередь, рассказала заведующая инсультным отделением № 1 ГКБ № 7 Жанна Дюсембаева, передает Zakon.kz.

Наиболее распространенным симптомом инсульта является внезапная бледность лица, слабость в руке или ноге, в большинстве случаев – с одной стороны тела. Жанна Дюсембаева

Другие симптомы включают внезапное появление:

онемения лица, руки или ноги, особенно на одной стороне тела;

спутанности сознания, затруднения при произнесении слов или понимании речи;

затруднения смотреть одним или двумя глазами;

затруднения при ходьбе, головокружения, нарушения равновесия или координации;

резкой головной боли по неизвестной причине;

обморочного или бессознательного состояния.

По словам специалиста, для определения инсульта есть несложная технология. Любой может выделить эти признаки заболевания на основе мнемонической техники.

Это: УЗП – Улыбнуться, Заговорить, Поднять.

Первым делом пусть больной попробует улыбнуться. При инсульте это не получится, улыбка будет кривая. Один уголок рта остается опущенным. Вместо улыбки в лучшем случае выйдет кривая ухмылка. Пусть ваш близкий скажет любую простую фразу. Тревожный знак, если он не может проговорить привычные слова или речь стала невнятной, – сказала завотделением.

Затем нужно поднять перед собой две руки. При инсульте одна из них будет плохо подниматься или даже "уплывать" в сторону.

Инсульт – это нарушение кровообращения в головном мозге, вызванное закупоркой или разрывом сосудов. Это состояние, когда сгусток крови – тромб – или кровь из разорвавшегося сосуда нарушает кровоток в мозге. Недостаток кислорода и глюкозы приводит к смерти клеток мозга и нарушению двигательных функций, речи или памяти. Часто становится причиной инвалидности и смерти.

В последние годы число случаев этого опасного заболевания значительно возросло по всему миру.

Специалисты считают, что на уровень заболеваемости влияют:

образ жизни

наличие стрессов

неправильное питание

лишний вес

малоподвижный образ жизни

хронические заболевания

вредные привычки

И как отмечают врачи, защититься от этой болезни, предупредить инсульт можно, комплексно соблюдая все меры профилактики.

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