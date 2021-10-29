Сагинтаев: Молодежь – главный капитал Алматы

Аким Алматы рассказал о возможностях развития для молодых людей в мегаполисе.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев принял участие в молодежном форуме Jastar Alany, состоявшемся в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По словам акима города, будущее – за творческими профессиями и экономикой знаний. Молодежь является главным драйвером креативной экономики. Алматы – город молодых. Каждый третий горожанин – молодой человек до 35 лет. Здесь обучаются более 240 тыс. студентов в 37 вузах и 80 колледжах, – сообщает пресс-служба акимата города.

Город динамично развивается, ставятся новые задачи, требующие современных решений привычных проблем. Для того, чтобы молодежь приняла участие в этом процессе, создаются условия для решения насущных вопросов, обучения, получения навыков, развития и реализации творческого потенциала.

В Алматы открыт филиал университета De Montfort – единственный полноценный иностранный вуз, получивший образовательную лицензию в Казахстане. Первые 145 студентов уже учатся в нем. По инициативе Елбасы в ближайшее время начнется строительство Школы искусственного интеллекта Назарбаев Университета на территории СЭЗ ПИТ "Алатау". Еще один ведущий университет штата Аризона откроется в сфере развития предпринимательства, – отмечается в сообщении.

Развивается спортивная инфраструктура. Ведется строительство шести физкультурно-оздоровительных комплексов и теннисного центра за счет местного бюджета, еще пять крупных объектов строятся частными инвесторами.

До конца текущего года завершится модернизация спортивных объектов при 63 школах, где насчитывается 73 футбольных, 63 волейбольных и баскетбольных полей, а также воркаут-зоны и беговые дорожки. Открыто 12 жекпе-жек центров.

Для молодых креативных предпринимателей предусмотрены гранты СПК "Алматы". Разработана программа финансирования инновационных проектов от 2 млн тенге. Во всех районах создаются креативные хабы. Для поддержки молодых IT-талантов создана единая цифровая платформа, объединяющая вузы и бизнес. Совместно с образовательной платформой Courserа в 2020 году предоставлено 5 тыс. лицензий на бесплатное прохождение технологических курсов от лучших мировых университетов.

С целью обеспечения занятости молодежи за 10 месяцев текущего года трудоустроено более 16 тыс. молодых людей. Для категории NEET предоставляется возможность овладеть первой рабочей профессией. Ежегодно выделяется свыше 11 тыс. грантов на обучение в колледжах.

Город помогает решить один из главных вопросов молодежи – жилищный. В рамках городской программы "Алматы жастары" ежегодно предусмотрены 1 тыс. льготных жилищных займов. В текущем году 843 молодые семьи приобрели квартиры. Вместе с тем будут распределены 1050 арендных квартир среди работающей молодежи.

Во время форума представители творческой молодежи рассказали о своих достижениях. Своим видением роли подрастающего поколения в развитии города, страны и в целом общества поделились автор проекта "Массмедиа" А. Сағынұлы, актриса, коуч А. Турсын, призер Чемпионата мира 2021 года дзюдоист Г. Кыргызбаев, актриса, предпринимательница К. Анарбекова, президент ОФ Asarume А. Нурмашев и другие.

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