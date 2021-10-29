Акмолинку осудили на три года за ложные показания об изнасиловании

Женщина разозлилась на своего знакомого за то, что тот рассказал ее сожителю об измене.

Летом прошлого года жительница одного из сел Сандыктауского района позвонила в дежурную часть районного отдела полиции и сообщила, что односельчанин против ее воли вступил с ней в половой контакт. По данному факту было начато досудебное расследование по ст. 120 УК РК, передает Zakon.kz.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого.

Потерпевшая, предупрежденная об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, предусмотренной статьей 419 УК РК, при избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей настояла на своих показаниях и сообщила суду, что именно он изнасиловал ее. При проведении следственных действий женщина настаивала на своих показаниях. В августе 2020 года материалы уголовного дела были направлены в суд, - рассказали в ДП области.

В ходе судебного следствия 32-летняя сельчанка отказалась от своих показаний, которые давала полицейским, и призналась, что произошедшее было по обоюдному согласию.

Женщина разозлилась на своего знакомого за то, что тот рассказал ее сожителю об измене. Переживая за свои дальнейшие отношения, позвонила в полицию и сообщила об "изнасиловании".

В результате общественно опасных деяний сельчанки были нарушены конституционные права жителя Сандыктауского района, который содержался под стражей более 7 месяцев, также необоснованно затрачены силы и средства правоохранительных органов и суда. Приговором Сандыктауского районного суда в феврале житель Сандыктауского района признан невиновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 120 УК РК, и освобожден из зала суда, - отметили в полиции.

А в отношении женщины, вводившей в заблуждение правоохранительные органы, было начато досудебное расследование по ст. 419 УК РК "Заведомо ложный донос".

В августе 2021 года материалы уголовного дела были направлены в суд. Зерендинским районным судом акмолинка осуждена по ст. 419 ч. 3 УК РК к 3 годам лишения свободы. 7 октября приговор вступил в законную силу. В настоящее время женщина отбывает наказание в местах лишения свободы.

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