Несчастный случай произошел на предприятии в Павлодарской области

Пострадавший госпитализирован, он находится в реанимации.

На обогатительной фабрике в Бозшаколе 44-летний слесарь-ремонтник упал с площадки, после чего был госпитализировал, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, по факту ЧП проводится проверка.

Инцидент произошел 27 октября. Пострадавший госпитализирован с политравмой в реанимацию горбольницы Экибастуза.

Полиция установила, что в этот день в 17:30 на территории обогатительной фабрики вблизи села Бозшаколь при проведении ремонтных работ пострадавший упал с площадки высотой 1,5 м, – говорится в сообщении областного ДП.

В региональном управлении труда информацию о несчастном случае подтвердили. По предварительной версии, рабочий упал с лестницы и получил перелом. Сейчас в ведомстве ожидают справку от медиков о степени тяжести повреждения. Если она будет тяжелая, то расследованием займется управление, если средней или легкой, то разбираться будет само предприятие.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!