Жителя Туркестанской области подозревают в хранении крупной партии марихуаны

У задержанного изъято 20 кг высушенной марихуаны.

37-летний житель Туркестанской области задержан сотрудниками подразделений по противодействию наркопреступности линейных отделов полиции на станции Шу и Шымкент, передает Zakon.kz.

У задержанного изъято 20 кг высушенной марихуаны.

Из показаний подозреваемого, наркотическое средство собрано им возле железной дороги в июле месяце текущего года и планировалось к перевозке по месту своего жительства в Тюлькубасский район Туркестанской области, – рассказали в пресс-службе ДП на транспорте региона.

В настоящее время решается вопрос о направлении дела в суд по ч. 4 ст. 296 УК РК ("Незаконные хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере").

Как уточняется, с 1 июня по 30 октября в республике сотрудниками транспортной полиции из незаконного оборота изъято свыше 117 кг различных наркотических средств.

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