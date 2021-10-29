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Снег и дождь ожидаются в горах Алматы

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев 29 октября 2021, 20:00

В ДЧС рассказали о том, как действовать при выпадении мокрого снега.

Штормовое предупреждение объявлено в городе Алматы, передает Zakon.kz.

30 октября в горах Алматы осадки (дождь, снег). Ночью и утром – туман. 30, 31 октября порывы ветра достигнут 15-20 м/с, – сообщает пресс-служба ДЧС города Алматы.

При ухудшении погоды пресс-служба убедительно рекомендует соблюдать меры личной безопасности.

Как действовать при выпадении мокрого снега:

  • будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач звоните по телефону "01" с городского или "101" с мобильного;
  • закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей.

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