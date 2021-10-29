Снег и дождь ожидаются в горах Алматы

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В ДЧС рассказали о том, как действовать при выпадении мокрого снега.
Штормовое предупреждение объявлено в городе Алматы, передает Zakon.kz.
30 октября в горах Алматы осадки (дождь, снег). Ночью и утром – туман. 30, 31 октября порывы ветра достигнут 15-20 м/с, – сообщает пресс-служба ДЧС города Алматы.
При ухудшении погоды пресс-служба убедительно рекомендует соблюдать меры личной безопасности.
Как действовать при выпадении мокрого снега:
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