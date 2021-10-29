Два казахстанских боксера стартовали на чемпионате мира с победы

Со своими первыми соперниками встретились Махмуд Сабырхан и Айбек Оралбай.

Казахстанец Махмуд Сабырхан, выступающий в весовой категории до 54 кг, вышел в 1/8 финала Чемпионата мира по боксу, который проходит в Белграде (Сербия), передает Zakon.kz.

Боксер провел первый поединок с Ин Гю Кимом из Южной Кореи и победил его со счетом 5:0.

Следующим соперником Сабырхана будет шотландец Мэттью Макхэйл. Встреча состоится 31 октября.

Айбек Оралбай, выступающий в весе до 92 кг, тоже одержал победу в первом поединке.

Соперником Оралбая в 1/16 финала был польский боксер Матеуш Березницки. Казахстанец выиграл поединок со счетом 4:1 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 28:29). Интересно, что единственную победу Безерницки отдал судья из Узбекистана.

Ранее в 1/8 финала от Казахстана вышли Сакен Бибосынов (до 51 кг), сотворивший первую сенсацию в Белграде, Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Серик Темиржанов (до 57 кг) и капитан сборной Абылайхан Жусупов (до 67 кг). А Темиртас Жусупов (до 48 кг) стартует на ЧМ с этой стадии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!