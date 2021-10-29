Коронавирус нового типа может вызывать тяжелые нарушения слуха

Ученые пришли к такому выводу, проводя опыты на специальной культуре клеток внутреннего уха.

Биологи Стэнфордского университета (США) обнаружили, что коронавирус нового типа может проникать внутрь улитки уха человека, заражать ее клетки и вызывать тяжелые нарушения слуха, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, ученые пришли к такому выводу, проводя опыты на специальной культуре клеток внутреннего уха.

Весной прошлого года к нам начали обращаться пациенты, пережившие COVID-19 и при этом потерявшие слух или же испытывавшие головокружение, звон в ушах и тошноту. Тогда нам не было понятно, было ли это случайным совпадением или последствиями заражения SARS-CoV-2. Мы проверили эти гипотезы при помощи клеточной модели, – рассказала профессор университета Константина Станкович.

Как уточняется, новый вид КВИ поражает клетки легких, мозга, слизистой оболочки носа, пищевода, кровеносных сосудов и сердца. Также сообщается, что возможны различные нарушения в работе вестибулярного и слухового аппарата. Наблюдения медиков показывают, что последствия заражения могут сохраняться на протяжении как минимум нескольких месяцев после выздоровления от COVID-19.

По словам Станкович, идея провести подобный эксперимент появилась у ее научной группы после того, как в больницы Бостона обратилось десять бывших носителей SARS-CoV-2, страдавших от однотипных нарушений в работе вестибулярного аппарата и слуха. Это заставило ученых предположить, что проблемы у их пациентов были порождены коронавирусом.

Для проверки этой гипотезы исследователи вырастили культуру стволовых клеток и превратили их в аналоги волосковых клеток внутреннего уха. Они играют ключевую роль в преобразовании звука в электрические сигналы мозга, а также участвуют в работе вестибулярного аппарата. Получив достаточно большое число подобных телец, биологи попытались заразить их при помощи частиц SARS-CoV-2, – говорится в сообщении.

Наблюдения показали, что коронавирус активно проникал в волосковые клетки, размножался внутри них и распространялся по всей культуре нейронов, уничтожив в общей сложности каждую четвертую клетку. Аналогичные результаты ученые получили в ходе опытов с миниатюрными подобиями улитки внутреннего уха, выращенными из схожих культур стволовых клеток.

Пока Станкович и ее коллеги не могут сказать, как именно коронавирус проникает во внутреннее ухо человека. Они предполагают, что он может попадать туда как через евстахиевы трубы, соединяющие носоглотку с ухом, так и через обонятельные нервы носа и ткани мозга. Последующие опыты на культурах клеток и животных, как надеются исследователи, помогут им найти ответ на этот вопрос.

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