Экс-президенту Польши грозит до восьми лет лишения свободы

Валенсе предъявили обвинения в даче ложных показаний.

Институт национальной памяти Польши сообщил о том, что бывшему президенту страны, нобелевскому лауреату Леху Валенсе предъявили обвинение в даче ложных показаний о его сотрудничестве со спецслужбами во времена Польской Народной Республики (ПНР), передает Zakon.kz.

Подозрения о том, что Валенса, будучи лидером польской оппозиции, руководителем профсоюза "Солидарность", сотрудничал с польской Службой безопасности (СБ), возникли после того, как в доме скончавшегося бывшего министра внутренних дел Польши генерала Чеслава Кищака была обнаружена папка с документами, в которой находились документы, якобы подписанные Валенсой. Из этих документов следовало, что Валенса сотрудничал со Службой безопасности и имел псевдоним "Болек", – пишет РИА Новости.

В рамках возбужденного уголовного дела экс-президент дал показания в 2016 году. Он отрицает свою причастность к данным преступлениям.

Леху Валенсе предъявлено обвинение в даче ложных показаний. Дело касается заявлений экс-президента о фальсификации его подписей под документами Службы безопасности, – говорится в сообщении Института национальной памяти.

Отмечается, что группа экспертов проанализировала 158 документов из папки, найденной у генерала Кищака, с якобы подписью Валенсы с более чем 140 документами, "которые в период с 1963 до 2016 года, несомненно, лично написал или подписал Валенса".

В частности, экспертизе подверглись рукописное обязательство о сотрудничестве со Cлужбой безопасности от 21 декабря 1970 года, 17 рукописных квитанций о получении денег за предоставленную офицерам СБ информацию.

За дачу ложных показаний экс-президенту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех месяцев до восьми лет.

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