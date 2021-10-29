Полиция Лондона опасается увеличения террористических актов к Рождеству

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С 2017 года было предотвращено больше 30 атак по всей стране.
Глава лондонской полиции Крессида Дик опасается, что перед Рождеством в Великобритании увеличится вероятность осуществления террористических актов, передает Zakon.kz.
Важно, чтобы жители Лондона продолжали сохранять бдительность, особенно учитывая публичные мероприятия в преддверии Рождества, – приводит rg.ru слова Дик.
Она добавила, что с 2017 года было предотвращено больше 30 атак по всей стране.
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