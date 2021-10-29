Тугжанов проверил реализацию "Ауыл – Ел бесігі" в Карагандинской области

Проект в регионе реализуется в 179 селах.

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов посетил Карагандинскую область для ознакомления с ходом реализации проекта "Ауыл – Ел бесігі". Он направлен на повышение качества жизни на селе. До 2025 года предполагается охватить данным проектом 80% сельских жителей страны, передает Zakon.kz.

В Карагандинской области проект "Ауыл – Ел бесігі" реализуется в 179 селах, по плану будет построено и модернизировано 140 объектов. В 2019-2020 годах уже завершена реализация по 73 проектам в сферах жилищно-коммунальной, социальной и спортивно-оздоровительной инфраструктуры. В текущем году на реализацию 60 проектов в Карагандинской области выделено 6,4 млрд тенге, – сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Как уточняется, Тугжанов ознакомился с возведенными и строящимися объектами в Осакаровском и Нуринском районах. Посетил учреждения образования, здравоохранения, социальной инфраструктуры, где созданы благоприятные условия для сельчан.

В текущем году в Нуринском районе отремонтированы дороги в четырех селах и двух поселках, проведена реконструкция парка отдыха.

Заместитель премьер-министра посетил село Шахтерское, которое вошло в тридцатку лучших в республике по созданию комфортной среды для сельчан. Здесь построены современный плавательный бассейн и физкультурно-оздоровительный комплекс.

В Осакаровском районе проект позволил значительно улучшить качество автодорог за счет асфальтирования центральных и внутрипоселковых улиц. Также в районе реализуется семь социально значимых проектов. Так, в районной школе около 700 учащихся охвачены дополнительным образованием.

Также вице-премьер пообщался с жителями Нуринского и Осакаровского районов, которые высоко оценили проект "Ауыл – Ел бесігі" и поблагодарили руководство страны.

В целом Тугжанов положительно оценил проводимую работу акимата области по улучшению качества жизни на селе. Он отметил, что реализация проекта "Ауыл - Ел бесігі" позволит модернизировать социальную и инженерную инфраструктуру сел, имеющих высокий потенциал развития, даст новый импульс развитию сельских территорий и положительно отразится на экономике страны в целом.

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