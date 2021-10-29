Казахстанец вышел в полуфинал международного турнира по теннису в России

В полуфинале казахстанец и представитель Монако встретятся с парой Денис Шаповалов (Канада)/ Рохан Бопанна (Индия).

Казахстанский теннисист Андрей Голубев в дуэте с представителем Монако Хьюго Нисом в четвертьфинале St. Petersburg Open встретился с южноамериканской парой Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Андрес Мольтени (Аргентина), передает Zakon.kz.

Неделю назад Гонсалес и Мольтени взяли верх над Голубевым и Нисом в первом раунде аналогичного турнира в Москве в трех сетах – 5:7, 7:6, 10:7. В Санкт-Петербурге упорная борьба получилась лишь в первом сете, где Андрей и Хьюго дожали соперников на тай брейке – 7:6 (7:4). Во второй партии один реализованный брейк позволил Голубеву и Нису выиграть сет со счетом 6:4, а вместе с тем и матч, – сообщает пресс-служба ФТК.

В полуфинале казахстанец и представитель Монако встретятся с парой Денис Шаповалов (Канада)/ Рохан Бопанна (Индия).

На турнире серии "Челленджер" во французском Бресте казахстанец Александр Недовесов вместе с Денисом Молчановым из Украины в полуфинале в двух сетах уступили французам Садио Думбия и Фабьену Ребулю – 6:7, 2:6.

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