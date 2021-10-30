NASA и Роскосмос рассматривают возможность совместных тренировок

Представитель NASA выступил с официальным заявлением.

Руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Людерс рассказал о том, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Роскосмос могут провести совместные тренировки для подготовки к перекрестным полетам на Международную космическую станцию (МКС), сообщает Zakon.kz.

Российская сторона, насколько нам известно, рассматривает возможность тренироваться в наших скафандрах, мы тоже планируем подобные тренировки. Мы рады прогрессу, достигнутому с Роскосмосом в этом вопросе (о перекрестных полетах), - приводит ТАСС слова Людерс.

26 октября генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что началось предметное обсуждение с NASA составов экипажей для перекрестных полетов российских космонавтов на американских кораблях компании SpaceX и астронавтов США на "Союзах".

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