Беларусь и Россия хотят подписать соглашение по ядерным материалам

Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается в документе, размещенном на белорусском национальном правовом интернет-портале.

Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов в качестве основы для проведения переговоров, – говорится в правовом акте.

Согласно указу, Министерство энергетики Беларуси должно провести переговоры с РФ по проекту соглашения. Отмечается, что в текст соглашения могут быть внесены незначительные изменения.

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