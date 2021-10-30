Беларусь и Россия хотят подписать соглашение по ядерным материалам

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Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов.
Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов, передает Zakon.kz.
Об этом сообщается в документе, размещенном на белорусском национальном правовом интернет-портале.
Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов в качестве основы для проведения переговоров, – говорится в правовом акте.
Согласно указу, Министерство энергетики Беларуси должно провести переговоры с РФ по проекту соглашения. Отмечается, что в текст соглашения могут быть внесены незначительные изменения.
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