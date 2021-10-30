Казахстанский боксер победил олимпийского чемпиона из Узбекистана на ЧМ-2021

Асланбек Шымбергенов одержал вторую победу на Чемпионате мира в Белграде.

Казахстанские боксеры продолжают успешно продвигаться по турнирной сетке Чемпионата мира в Белграде. Очередным успехом стала победа Асланбека Шымбергенова (до 71 килограмма), сообщает Zakon.kz.

Соперник ему попался достаточно серьезный. Шахрам Гиясов (Узбекистан) – серебряный призер Олимпиады-2016. В настоящее время выступает на профи-ринге. Однако Шымбергенов одолел его единогласным решением судей – 5:0.

Бой требовал концентрации и отличной тактики. Тренерский штаб Шымбергенова выбрал верное решение на поединок. Асланбек, хоть и отдавал некоторые эпизоды, не оставил оппоненту каких-либо шансов. Действовал четко, эффективно, не позволял Гиясову проводить атаки, – говорится в сообщении НОК РК.

Таким образом, Асланбек Шымбергенов вышел в 1/8 финала ЧМ-2021.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!