Чемпион Казахстана по боксу дебютировал на ЧМ-2021 с победой

Саматали Тольтаев стартовал с победы на Чемпионате мира по боксу в Белграде.

В Белграде продолжается Чемпионат мира по боксу. Свой турнирный путь начал казахстанец Саматали Тольтаев, сообщает Zakon.kz.

Вице-чемпион МЧМ представляет страну в весовой категории до 60 килограммов. В первом поединке ему противостоял Хунатип Пиднуч из Таиланда.

Бой получился напряженным и конкурентным. Первый раунд взял Саматали. Однако затем отдал свое преимущество – трехминутка за тайцем. В решающем раунде Тольтаев все-таки забрал свое. Итог – 3:2, – говорится в сообщении на сайте НОК РК.

Следующим соперником казахстанского боксера будет Дуван Зулета Морено из Колумбии. Поединок за выход в четвертьфинал пройдет 31 октября.

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