Казахстанец восхитил наставников шоу "Голос"

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Казахстанец исполнил песню Стиви Уандера Part-Time Lover. К нему повернулись все наставники шоу – Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин.