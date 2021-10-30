Жители Тараза активно участвуют в переписи населения

В ходе нее интервьюеры посещали не только жилые дома, но и торговые центры, общественные места и парки, где проводили разъяснительные работы.

С первого месяца осени страна переживает исторический момент, когда взвешивается внутренняя жизнь всего государства и жизнь народа. Стоит отметить, что Национальная перепись населения осуществляется раз в десять лет. В этом году она проводится в третий раз с момента обретения Независимости, сообщает Zakon.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего совета по реформам, в ходе которого затронул вопрос организации Национальной переписи населения.

Президент отметил, что акция по переписи населения позволит получить важнейшие аналитические данные, в том числе о реальной численности населения, его возрастном и гендерном составе, степени урбанизации, уровне доходов, а также другие важные сведения, необходимые для принятия выверенных и обоснованных управленческих решений.

Таким образом, очевидно, что к данному процессу не следует относиться легкомысленно.

В Таразе также проводится Национальная перепись населения. В ходе нее интервьюеры посещали не только жилые дома, но и торговые центры, общественные места и парки, где проводили разъяснительные работы по переписи населения с жителями и гостями нашего города. Также на Led-экранах города есть баннеры, на общественном транспорте, остановках и в общественных местах размещены рекламные щиты. В нашем городе есть много молодых волонтеров, которые понимают важность Национальной переписи населения и принимают в ней активное участие.

В результате такой планомерной работы граждане активно участвуют в переписи. По предварительным данным, население Тараза уже превышает 410 тыс. человек.

Третья перепись в истории страны проводится в этом году в двух разных форматах. На первом этапе жители ответят на вопросы через сайт sanaq.gov.kz, а на следующем этапе интервьюеры уже будут переходить от дома к дому.

Жители также очень довольны ходом важного мероприятия.

Как только я узнала о начале переписи, сразу же приняла участие в онлайн-кампании. Настало время передовых технологий. Ответить на вопросы переписи не составило труда. Тем более, что они были интересные и простые. Я считаю, что эта кампания очень важна не только для знакомства с жителями города, но и для изучения условий жизни населения и разработки необходимых программ. Поэтому я призываю всех своих соотечественников не оставаться "за бортом" переписи населения, – сказала жительница города Рыскуль Касымова.

Пенсионерка Ратай Есенбаева прошла перепись офлайн. Она не скрывала своего восхищения, и подошла к ответам на вопросы с решимостью и ответственностью.

Когда интервьюеры пришли впервые, дома никого не было, и они повесили контактные данные. Мы связались с ними, и в скором времени подошли мальчик и девочка, дали нам информацию о переписи и взяли анкету. Их общение с людьми очень приятно. Все члены нашей семьи ответили на вопросы переписи. Родившись и живя в этой стране, не думаю, что нужно пропускать такие важные события. Я всегда говорю это своим детям и внукам. В нашем молодом государстве, которому исполняется 30 лет, важны все. Только когда наше население вырастет, мы сможем крепко стоять на ногах. Те, кто это понимает, должны принять активное участие в переписи, – поделилась бабушка.

Ожидается, что второй этап завершится 30 октября

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