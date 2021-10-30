В Кордайском районе сотрудникам НИИ проблем биологической безопасности вручили ключи от квартир

В торжественной церемонии вручения ключей принял участие аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

В поселке Гвардейском Кордайского района сдали в эксплуатацию три жилых дома на 180 квартир для сотрудников Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности, передает Zakon.kz.

В торжественной церемонии вручения ключей принял участие аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область отметил, что это действительно большое достижение.

Это очень нужное производство для нашей страны. Благодаря вашему кропотливому труду казахстанская вакцина получила признание в мире. Вы доказали, что в нашей стране сфера использования биотехнологий весьма развита, у нас работают высококвалифицированные специалисты. На запуск такого завода в других странах уходит три-четыре года, а мы смогли запустить производство за девять месяцев.

Президент дал конкретные поручения по созданию благоприятной среды для работы ученых, работников института, по обеспечению их жильем, по улучшению условий обу­чения их детей, организации их досуга. В соответствии с поручениями президента повысилась заработная плата сотрудников, сегодня сдали в эксплуатацию жилые дома. Сотрудники полностью обеспечены жильем.

Уверен, что отечественная вакцина внесет значительный вклад в борьбу с коронавирусом и укрепление здоровья населения, – обратился к присутствующим глава региона.

Генеральный директор института Кунсулу Закарья выразила благодарность руководству страны, области за внимание и поддержку, также строителям – за качественную работу.

Аким области приезжал с рабочим визитом в наш поселок более тридцати раз за два года, лично инспектировал ход строительства, был в курсе всех событий. В результате все работы были выполнены качественно и своевременно. Для сотрудников института создаются все необходимые условия: построены жилые дома, детские игровые площадки, физкультурно-оздоровительный комплекс. Спустя столько лет решился вопрос с жильем. От имени коллектива института выражаем благодарность руководству страны и области, – сказала она.

Квартиры в жилых домах обставили мебелью, проведены инженерные сети.

Физкультурно-оздоровительный комплекс, который находится рядом с жилыми домами, в две смены смогут посещать 120 человек.

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