Акмолинская область привезла на ярмарку более 500 тонн сельхозпродукции

Сельхозтоваропроизводители региона представили более 500 тонн продукции на сумму порядка 420 млн тенге.

30 октября в столице стартовала сельскохозяйственная ярмарка Акмолинской области, передает Zakon.kz.

Как сообщило управление внутренней политики области, на площади возле торгово-развлекательного комплекса "Хан Шатыр" сельхозтоваропроизводители региона представили более 500 т продукции на сумму порядка 420 млн тенге. Жители и гости города Нур-Султан смогли приобрести свыше 50 наименований продуктов питания по ценам на 10-20% ниже рыночных. Например, говядину здесь отпускали по 2000 тенге, яйца – по 43 тенге, картофель – по 140 тенге за килограмм.

Всего акмолинские аграрии привезли на ярмарку порядка 123 т мясных и колбасных изделий, порядка 50 т молока и молочной продукции, 8 т свежей рыбы, 394 тыс. штук яиц, более 13 т муки, 164 т картофеля, порядка 54 т овощей, более 3 т кондитерских и хлебобулочных изделий и 3 т другой бакалейной продукции.

По словам заместителя акима Акмолинской области Галымжана Абдыкаликова, столичным жителям продукция региона знакома.

Наши товаропроизводители регулярно поставляют на рынки столицы свою продукцию. Среди полюбившихся – молочная продукция ТОО "Гормолзавод" и ТОО "Родина", колбасные изделия ТОО "Бижан" и многие другие. Поэтому с утра к ней повышенный интерес, – подчеркнул спикер.

Отметим, мероприятие проходит с соблюдением санитарных норм.

Постоянный посетитель ярмарки Виталий Казанцев пришел на ярмарку с самого утра, чтобы успеть купить полюбившиеся товары по приятным ценам.

Продукция Акмолинской области славится своим неповторимым вкусом. Каждый год я обязательно покупаю мясо и сливочное масло. Сегодня специально пришел пораньше. Качеством продуктов очень довольны, – поделился житель.

К слову, сельхозтоваропроизводителями региона бесперебойно ведутся поставки продовольствия на рынки столицы. Потребность столичных горожан по мясу и молоку обеспечивается на треть, по яйцу – на 90%.

С начала года на рынки города поставлено порядка 100 тыс. т молочных продуктов, 23,5 тыс. т мясных изделий, 202 млн штук пищевого яйца.

В Нур-Султане действуют специализированные магазины AQMOL, где цены на продукцию акмолинских товаропроизводителей на 10-30% ниже, чем в других магазинах. Акмолинская область завершает цикл региональных ярмарок в столице.

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