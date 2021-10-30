Песню Fly away (Улетаю) Димаш Кудайберген презентовал на фестивале "Новая волна-2021" в Сочи.

Популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген попал в топ-20 чарта Billboard Hot Trending Songs, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил его отец Канат Айтбаев.

Огромное спасибо за ваши голоса, безграничную любовь и поддержку, DEARS со всего мира! – написал он на своей странице в Instagram.

Источник: скрин со страницы billboard.com

Песню Fly away (Улетаю) Димаш Кудайберген презентовал на фестивале "Новая волна-2021" в Сочи.

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