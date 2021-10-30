Почему даже привитые могут заболеть COVID-19, рассказал разработчик "Спутник V"

Привитые заражаются, потому что при дельта-штамме клетки памяти не успевают сработать – Гинцбург.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи – разработчик российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" Александр Гинцбург рассказал, почему даже привитые могут заболеть COVID-19, передает Zakon.kz.

Привитые заражаются, потому что при дельта-штамме клетки памяти не успевают сработать, – рассказал он РИА Новости.

По его словам, дельта-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри них.

Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител. Александр Гинцбург

Как правило, через шесть-восемь месяцев у переболевших начинает падать титр антител, но сохраняются клетки памяти, однако они начинают вырабатывать антитела на второй-четвертый день после заражения, что слишком поздно, – объяснил разработчик вакцины.

Вирус распространяется из одной клетки в другую, не выходя из них, и накапливается в очень больших количествах, – отметил ученый.

Гинцбург подчеркнул, что именно поэтому в крови нужно постоянно иметь высокий уровень антител, то есть раз в полгода ревакцинироваться.

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