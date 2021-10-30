В Казахстане замедлился рост цен на социально значимые продукты

За прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,1%.

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), сообщает Zakon.kz.

За прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,1%. На это повлияло удорожание цен на яйца на 0,7% и капусту на 0,8%. В то же время отмечается снижение цен на лук (-0,9%), крупу гречневую (-0,6%), говядину и рожки (-0,1%). Цены на творог, морковь, масло подсолнечное, рис и сахар не изменились.

В целом в октябре 2021 года динамика цен на СЗПТ демонстрирует более медленные темпы (0,7%) по сравнению со средними значениями за аналогичный период в 2016-2020 годах (1%).

Финансирование "оборотной" схемы в регионах достигло 46,1 млрд тенге. Целевой уровень обеспечен на 92,2%. Закуплено 373 тыс. т социально значимых товаров, что на 22% больше показателей прошлой недели.

Обеспеченность СЗПТ на трехмесячный период по стране составляет 115,7% (+23 п.п. за неделю). За неделю значительное увеличение запасов зафиксировано в Павлодарской, Мангистауской, Туркестанской областях.

В рамках форвардного закупа в 2021 году законтрактовано 769,3 тыс. т продукции, в т.ч. 684 тыс. т мягкой пшеницы. К настоящему времени в АО "НК "Продкорпорация" поставлено 442,8 тыс. т, или 57,5% от законтрактованного объема. Пшеницы поставлено 427,6 тыс. т, или 62,5% от объема закупа.

За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции назначило расследование в отношении реализатора яиц куриных в Туркестанской области. Заключено 10 актов антимонопольного комплаенса с региональными торговыми сетями и крупным оптовым поставщиком подсолнечного масла о снижении торговых надбавок на СЗПТ. Всего по республике заключено 135 актов антимонопольного комплаенса.

В регионах, где наблюдается повышение цен, завершается анализ товарных рынков и начинается расследование в отношении производителей мяса кур и яиц куриных.

Премьер-министр поручил акимам регионов усилить работу по увеличению финансирования "оборотной" схемы, довести трехмесячные запасы по продуктам до рекомендованных объемов, повысить темпы поставки зерна в АО "НК "Продкорпорация" в рамках форвардного закупа, а также оперативно реагировать на факты превышения торговых надбавок субъектами торговли.

Глава правительства подчеркнул важность проведения системной работы по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания и в целом эффективной реализации комплекса мер антиинфляционного реагирования.

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