Названы самые умные женщины по знакам зодиака

Астрологи выяснили, женщины каких знаков зодиака являются самыми умными и прозорливыми.

Астрологи составили список знаков зодиака, среди которых больше всего умных женщин, сообщает Zakon.kz.

Им, в отличие от остальных, не нужно упорно трудиться и набираться знаний, чтобы добиться в жизни успехов. Они уже прирожденные интеллектуалы и быстро умеют реагировать на ситуации и действовать, пишет РИА Новости со ссылкой на здание Times of India.

Весы – эрудированны и подкованы практически в любом вопросе. Они сообразительны и склонны к перфекционизму. Поэтому для других людей их умственные способности часто становятся заметными еще в самом начале знакомства.

Скорпионы-женщины долго и скрупулезно подходят к задаче, что позволяет им редко ошибаться. Они упорны и сдержанны, а их таинственность и целеустремленность часто играет на руку в интеллектуальных битвах.

Девушки-Козероги очень сообразительны и сосредоточены. Они редко когда хотят тратить свое время на ерунду, а потому часто добиваются успехов в работе. Также они усердные трудоголики, и иногда у них получается больше, чем у коллег по цеху.

Водолеи – творческие натуры, у которых хорошо развито аналитическое мышление. Они с легкостью и радостью выполняют нестандартную работу, которая может показаться весьма нелегкой для остальных людей. К тому же, их спокойствие позволяет меньше выгорать и качественнее трудиться.

Рыбы – удивительные интуиты, быстро считывающие суть вопроса и настроение человека. Они все время нацелены на саморазвитие, которое и помогает им держать интеллектуальную планку. Также их успеху в жизни способствует то, что они весьма зрелые в эмоциональном плане.

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