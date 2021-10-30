Умер легендарный советский диктор

Ему было 89 лет.

На 90-м году жизни скончался легендарный советский диктор Игорь Кириллов, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил журналист Василий Конов.

Ушла легенда. Умер Игорь Кириллов. Изумительный человек, профессионал каких мало. Огромная потеря, – написал он в Telegram-канале.

Ему было 89 лет.

Игорь Леонидович Кириллов – советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР (1957-1991), актер, тележурналист; лауреат Государственной премии СССР (1977), народный артист СССР (1988). Был ведущим программы "Время" в течение почти четверти века и главой дикторского отдела Первого канала до 1989 года.

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