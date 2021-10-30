Какая погода ожидает казахстанцев 31 октября

На большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды.

31 октября в Нур-Султане и двух регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

В городе Нур-Султан ожидается туман. В горных районах Туркестанской области ночью и утром синоптики также прогнозируют туман.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере области – туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, западный на юго-востоке области, 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на территории Казахстана на 31 октября

Под влиянием фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды. Пойдут осадки (дождь, снег). Лишь западные и южные регионы страны будут под влиянием поля повышенного давления, в связи с чем там ожидается погода без осадков, – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

На севере Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, на юго-востоке области – ветер 15-25 м/с. На севере, востоке Акмолинской, Костанайской областей, на севере и западе Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 м/с.

В Павлодарской области ветер усилится до 15-20 м/с, на западе и юге области порывы достигнут 23 м/с, на севере области – гололед, низовая метель.

Ночью на севере, в центре, днем на севере, востоке и в центре Карагандинской области – гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области, на западе, севере и в центре Атырауской, Мангистауской областей, на западе Актюбинской области, в горных районах Туркестанской области – туман.

В горных районах Жамбылской области – ветер 15-20 м/с, ночью и утром – туман.

В Алматы днем 10°C, облачно.

В Нур-Султане днем 2°C, облачно.

Прогноз погоды на 31 октября.

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